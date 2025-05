video suggerito

Abusa sessualmente per anni delle due figlie minorenni: padre condannato a 12 anni Il Tribunale di Bergamo ha condannato in primo grado a 12 anni di reclusione un 45enne. L’uomo avrebbe abusato sessualmente delle figlie minorenni sin da quando avevano 6 anni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un 45enne è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bergamo a 12 anni di reclusione perché ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni delle figlie. L'uomo, già in carcere da febbraio del 2024, avrebbe abusato di loro sin da quando avevano all'incirca 6 anni. Ora le due ragazze, che hanno 18 e 17 anni, si sono costituite parte civile al processo, assistite dalla legale Simona Luceri. I giudici hanno condannato il 45enne anche al pagamento di una provvisionale di 50mila euro a favore di ciascuna delle presunte vittime e di altri 20mila euro alla madre.

La ricostruzione dei presunti abusi

La vicenda è venuta alla luce la prima volta nel 2021 quando, al termine di una lezione di affettività in classe, la più piccola delle due sorelle si sarebbe mostrata turbata e sofferente. Alcuni compagni se ne sarebbero accorti e ne avrebbero parlato con i rispettivi genitori. Come ha spiegato la pm Letizia Aloisio durante il processo, una madre, psicologa, ne avrebbe poi discusso con la dirigente scolastica che ha fatto partire la segnalazione. In seguito, le ragazzine erano state convocate in Procura, ma non avevano parlato e il fascicolo era stato archiviato.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, per un certo periodo le presunte molestie da parte del padre, operaio di origine rumena residente nella Bassa Bergamasca, si sarebbero interrotte fino a quando una delle sue sorelle si è confidata con tre amiche, che si sono poi rivolte ai carabinieri per denunciare. Era marzo 2023 e, di nuovo convocate, le due minori "hanno trovato il coraggio di raccontare tutto", ha detto ancora Aloisio: "Il giudice ha emesso la misura cautelare del carcere nei confronti del padre e le due parti offese sono state sentite in incidente probatorio".

Leggi anche Aggrediscono e rapinano due ragazze di 12 anni in piazza a Vigevano: denunciati tre minorenni

La condanna in primo grado e le dichiarazioni del 45enne

Gli abusi sarebbero iniziati quando le due sorelle erano ancora bambine e avevano circa 6 anni. Le violenze sarebbero passate da toccamenti nei primi tempi fino ad arrivare in alcuni casi anche alla consumazione di rapporti completi. La pm ha chiesto una condanna nei confronti del 45enne pari a 15 anni di carcere, ma il Tribunale di Bergamo ha deciso di condannarlo a 12 anni.

Prima della lettura della sentenza, il 45enne ha rilasciato spontanee dichiarazioni. L'uomo ha parlato della sua vita, raccontando della sua forte dipendenza da alcol che lo avrebbe reso irascibile e aggressivo. "Non ho mai abusato sessualmente di loro", ha dichiarato, "quando ero ubriaco sgridavo spesso le mie figlie, le ho portate all’esasperazione, rompevo i loro telefoni e i loro tablet. Ho esagerato con il pugno di ferro". Gli avvocati difensori, Maria Angela Ciochina e Matteo Molari, hanno chiesto l'assoluzione del loro assistito spiegando che le ricostruzioni fatte e le testimonianze "non provano le responsabilità dell’imputato e il procedimento non ha portato alla piena prova della veridicità dei fatti".