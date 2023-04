Abusa di una ragazza durante il trattamento, fisioterapista arrestato per violenza sessuale Un fisioterapista di 46 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Lo scorso febbraio, una giovane paziente aveva denunciato di aver subito abusi da lui durante un trattamento. Si cercano altre possibili vittime.

Un fisioterapista di 46 anni che lavora in una struttura sanitaria della Città Metropolitana di Milano è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una paziente. Le indagini, coordinate dai pm del V Dipartimento della Procura, quello relativo alla Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli, Letizia Mannella e Alessia Menegazzo sono partite lo scorso febbraio a seguito della denuncia di una paziente. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari.

"Non si esclude la presenza di altre possibili vittime"

Secondo quanto raccontato dalla vittima, una giovane donna, la violenza si sarebbe consumata durante un trattamento all'interno della struttura sanitaria. I carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti necessari a individuare le persone che potevano fornire nuovi dettagli utili per ricostruire il fatto.

A carico del 46enne ci sarebbero, quindi, forti indizi di colpevolezza, tali da portare al suo arresto con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'Arma, in una nota, ha dichiarato che "non potendo escludere la presenza di altre possibili vittime, gli accertamenti degli inquirenti stanno proseguendo in questa direzione".

L'appello dei carabinieri

L'uomo è stato arrestato nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile. Tuttavia, ancora non è stata data una precisa dimensione ai fatti di cui il fisioterapista sarebbe stato autore.

Per questo motivo, i carabinieri chiedono a chiunque sia informato sui fatti di rivolgersi agli operatori di polizia giudiziaria. Ogni eventuale segnalazione, sarà trattata "con le più assolute garanzie di riservatezza garantite dalla legge".