Abusa di una ragazza di 20 anni durante la Notte Bianca a Suzzara: 28enne arrestato Carabinieri e polizia locale hanno arrestato un 28enne di Suzzara (Mantova) con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane avrebbe abusato di una 20enne durante la Notte Bianca, tra il 31 maggio e l'1 giugno.

A cura di Enrico Spaccini

Un 28enne è stato arrestato nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Suzzara (in provincia di Mantova) con l'accusa di violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito, in occasione della Notte Bianca che si stava celebrando in paese, il giovane avrebbe avvicinato una ragazza di 20 anni e l'avrebbe palpeggiata più volte contro la sua volontà. I carabinieri, sul posto insieme alle pattuglie della polizia locale, hanno rintracciato il 28enne e lo hanno condotto in carcere a Mantova.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2 di domenica 1 giugno per le vie del centro di Suzzara. Si stava celebrando la Notte Bianca quando un 28enne, di nazionalità indiana, senza fissa dimora ma domiciliato in città, avrebbe avvicinato una ragazza e iniziato a molestarla. Il giovane sarebbe stato ubriaco e alle grida della presunta vittima sarebbe fuggito. La 20enne, residente nel Mantovano, sarebbe riuscita ad attirare l'attenzione di due pattuglie della polizia locale e dei carabinieri già presenti all'evento.

La ragazza avrebbe raccontato alle forze dell'ordine quanto le era appena accaduto, parlando di numerosi palpeggiamenti nelle parti intime che avrebbe ricevuto da uno sconosciuto. Mentre la 20enne è stata invitata a recarsi alla caserma dei carabinieri per sporgere formale denuncia, gli investigatori si sono messi sulle tracce del fuggitivo. Dopo aver ascoltato varie testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno identificato nel 28enne il presunto responsabile e lo hanno tratto in arresto con l'ipotesi di reato di violenza sessuale. L'uomo ora si trova nel carcere di Mantova a disposizione dell'autorità giudiziaria.