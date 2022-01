A Sesto San Giovanni un murales dedicato a Gino Strada: “Il suo sguardo sulla nostra città” A cinque mesi dalla sua scomparsa, la città di Sesto San Giovanni dedica un murales a Gino Strada.

Il medico, fondatore di Emergency, spirato lo scorso agosto, rappresenterà un faro per tutti i cittadini sestesi, nonostante l'iniziativa non sia ben vista da tutti. A dare annuncio dell'opera, tuttora in lavorazione, è stato Roberto Di Stefano, sindaco della città.

A Sesto San Giovanni un murales per omaggiare Gino Strada

Su Facebook il primo cittadino di Sesto San Giovanni ha scritto che "negli ultimi giorni tanti cittadini sestesi, vedendo movimento attorno alla cabina Enel di viale Italia all’angolo con via Puricelli Guerra, mi stanno chiedendo cosa verrà dipinto sulla struttura… E ora che comincia a intravedersi il profilo di un volto posso annunciarvi, con grande felicità, che si tratta di Gino Strada". Di Stefano ha spiegato di esser "salito fin lassù" con il writer King Raptuz, autore del murales, "per seguire da vicino i lavori". Il sindaco ha spiegato di aver "deciso di omaggiare un grandissimo sestese, un simbolo della nostra città". L'intento è di "ricordare l'impegno, la passione e l'amore senza fine che hanno caratterizzato ogni attività, in Italia e all'estero, di Gino Strada, il cui sguardo sarà rivolto verso la città della Salute e della Ricerca che prenderà vita sulle ex aree Falck". Di Stefano ha poi ricordato l'importanza del fondatore di Emergency nonché chirurgo di guerra che ha lavorato "in scenari difficili come l’Afghanistan e la Somalia. Il suo volto – ha scritto ancora il sindaco di Sesto – e il suo nome rimarranno per sempre scolpiti nella storia di Sesto San Giovanni". L'inaugurazione è prevista tra due settimane.