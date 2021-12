A Milano troppi contagi tra i dipendenti Atm, Sala: “Siamo a lavoro per contenere i disagi” Aumentano i contagi tra i dipendenti Atm a Milano. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook ha detto quindi di essere a lavoro per contenere i disagi.

A cura di Ilaria Quattrone

L'aumento dei contagi da Covid-19, a causa dell'elevata velocità con la quale circola la variante Omicron, sta mettendo a rischio l'erogazione di diversi servizi. In Lombardia, per esempio, già nei giorni precedenti l'azienda Trenord – responsabile della circolazione ferroviaria regionale – aveva spiegato che, a causa dell'incremento dei contagi e delle quarantene, molti dipendenti erano in isolamento. Una condizione che ha portato alla cancellazione di cento corse.

Sala: Molti contagiati in Atm, a lavoro per contenere disagi

Anche Atm, l'azienda che si occupa dei trasporti pubblici a Milano, sta facendo i conti con i contagi tra i dipendenti: "Al momento i dipendenti di Atm a casa perché contagiati sono molti e la stessa cosa riguarda il personale educativo", ha scritto su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha poi assicurato di essere a lavoro per garantire lo svolgimento delle attività "contenendo il più possibile i disagi".

Per questi due giorni la circolazione proseguirà regolarmente

Intanto da Atm fanno sapere a Fanpage.it che, per il momento, non si registrano problemi alla circolazione. Per oggi, venerdì 31 dicembre, giorno in cui è stato applicato l'orario previsto per il sabato, la circolazione procedere correttamente. Anche domani, dove sarà applicato l'orario previsto per i giorni previsti, non ci dovrebbero essere problemi. Per quanto riguarda il numero dei contagi, nei giorni precedenti, i dipendenti positivi erano circa trecento su 9.800. Si tratta di circa il 3/3,5 per cento. Il numero però, con ogni probabilità, è cresciuto in questi ultimi giorni.