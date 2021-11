A Milano sono disponibili 1390 posti in nidi e scuole d’infanzia: le nuove graduatorie Nuovi posti per le famiglie famiglie nei nidi e nelle scuole d’infanzia comunali: sono 1390 le nuove disponibilità nell’ultimo aggiornamento delle graduatorie.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Con l'ultimo aggiornamento delle graduatorie (si è arrivati al quarto), il Comune di Milano mette a disposizione delle famiglie altri 1.390 posti, di cui 187 nei nidi/sezioni primavera e 1.203 nelle scuole dell’infanzia. Lo ha comunicato l'amministrazione in una nota. A partire da oggi, fanno sapere da Palazzo Marino, i genitori ancora in lista d’attesa potranno visionare gli elenchi e indicare come preferenze fino a due sedi. Secondo le tempistiche fornite le nuove assegnazioni saranno formalizzate entro la fine del mese di novembre. "Con questo nuovo aggiornamento – spiega la vicesindaco e assessora all’Educazione, Anna Scavuzzo – contiamo di ridurre ulteriormente le liste d’attesa. Sappiamo che ci sono ancora 1.800 bambini in graduatoria e auspichiamo che la disponibilità di altri 1.390 posti possa soddisfare le richieste delle famiglie. Per rendere più semplice la consultazione degli elenchi, invieremo un link a chi ancora non ha trovato un posto nelle scuole di preferenza. È un ulteriore sforzo che compiamo per venire incontro ai genitori”.

I numeri dei nidi e delle scuole d'infanzia nel Comune di Milano

Il Comune di Milano nell'ultimo anno educativo ha messo a disposizione di bambini e bambine della fascia 0/6 circa 30mila posti, 8.604 in nidi e sezioni primavera e 20.888 in scuole dell’infanzia. È stato inoltre precisato che nel mese di dicembre saranno avviate le operazioni di conferma e iscrizione per il prossimo anno educativo.

Ieri la protesta dei servizi per l'infanzia comunali

Fonte foto Facebook

Proprio ieri pomeriggio si è svolto lo sciopero nei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Milano. I sindacati scesi in piazza hanno chiesto assunzioni, riorganizzazione del lavoro, interventi sull'edilizia scolastica. Patrizia Frisoli, portavoce Fp Cgil Milano, ha così commentato il presidio di ieri davanti a Palazzo Marino: "Un primo importante risultato: la nostra amministrazione con la vice sindaco e assessore sull’educazione Anna Scavuzzo ci ha ricevuto, ascoltato e condiviso le nostre preoccupazioni. Ora saremo attenti a vedere i risultati senza abbassare la guardia".