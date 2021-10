A Milano riprese in corso per la serie tv di Salmo “Blocco 181”, scene girate a Quarto Cagnino A Milano sono in corso le ultime riprese di “Blocco 181”, la serie televisiva di Sky ideata dal rapper Salmo, ambientata nelle periferie milanesi. Oggi, lunedì 25 ottobre, il set si è spostato nella periferia ovest della città, a Quarto Cagnino, al confine con Baggio. Per l’occasione è stato affittato un bar della zona.

Foto: Fanpage.it

Si stanno ultimando le riprese di Blocco 181, la serie tv prodotta da Sky di Salmo, in cui il rapper ha anche una parte da attore nei panni di Snake, incentrata sulle periferie milanesi. Oggi, lunedì 25 ottobre, la troupe sta girando alcune scene a Quarto Cagnino, periferia ovest del capoluogo di regione lombardo al confine con il quartiere di Baggio. Affittato, per l'occasione, un bar della zona. Sul set sono presenti alcuni degli interpreti principali, tra cui Andrea Dodero che veste i panni di Mahdi. La serie tv è attesa sul piccolo schermo per le prossime settimane.

Il set di Blocco 181 a Quarto Cagnino (Foto: Fanpage.it)

In merito alla serie tv da lui ideata, Salmo ha detto di aver sempre vissuto la musica come un tentativo per andare oltre: oltre i confini tra generi, oltre gli stereotipi, oltre anche la musica stessa, che per me non è solo testo, note e flow, ma nasce già con dentro le immagini". Il rapper sardo, che nel 2020 avrebbe dovuto cantare per la prima volta in un San Siro sold out, ha aggiunto di aver pensato per molto tempo di "sperimentare la mia creatività in un territorio diverso e sono orgoglioso e impaziente di partire con questa nuova produzione originale di Sky Studios, con cui condividiamo obiettivi innovativi e coraggiosi". Con Blocco 181, Salmo intende mostrare la periferia "per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c’è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione".

Foto: Fanpage.it

La trama di Blocco 181

La serie tv, diretta da Giuseppe Capotondi e Ciro Visco, noti per Suburra: La serie e Gomorra: La serie, sarà composta da otto episodi e seguirà le storie di Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana che deve scegliere se restare fedele alla sua gang o cambiare vita. Ci sono poi Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero), amici fraterni. Salmo interpreta Snake, personaggio che gestisce l'attività criminale del Blocco. La serie si articolerà su una storia d'amore e i delicati equilibri di potere all'interno delle periferie, contornata da emancipazione femminile e conflitti generazionali.