A Milano realizzato un 5+1 al Supernalotto: vinti quasi 400mila euro A Milano sono stati vinti quasi 400mila euro: la combinazione vincente è avvenuta al bar Inter Café in viale Tunisia.

A cura di Ilaria Quattrone

Notevole vittoria al Superenalotto a Milano. Nella giornata di oggi, venerdì 3 novembre, nel capoluogo meneghino sono stati infatti vinti quasi quattrocentomila euro. Non è ancora noto chi possa aver vinto questa cifra esorbitante. Non è stata infatti diffusa l'identità: non è chiaro se si tratti di un cliente abituale o meno.

La schedina vincente è stata emessa al Bar Inter Cafè

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, è certo che la schedina vincente sia stata emessa al Bar Inter Cafè. Il locale si trova in via Tunisia al civico 25: si tratta della zona Repubblica. Il fortunato cliente ha quindi indovinato la combinazione vincente.

Ma come ha fatto a vincere? Durante l'ultima estrazione, il giocatore avrebbe centrato un "5+1". La combinazione ha permesso di portare a casa ben 398.024,95 euro. L'ultimo sei è stato vinto cinque mesi fa: è stato infatti centrato l'11 giugno a Teramo.

La combinazione vincente ha permesso di vincere 300mila euro

Ovviamente, subito dopo la notizia, è stato diffusa la combinazione che ha portato alla vittoria dei quasi 400mila euro: si tratta dei numeri 52, 64, 68, 76, 84, 87, Jolly14. Quella milanese, non è l'unica importante vincita. Anche se lontane dagli oltre 300mila euro, sempre oggi sono stati centrati ben sei 5.

I vincitori hanno infatti guadagnato oltre 21mila euro a ciascuno. Precisamente si tratta di 21.432,12 euro.