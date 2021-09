A Milano le cartolibrerie diventano sportelli di quartiere: rilasceranno certificati anagrafici Le cartolibrerie sanno i nuovi sportelli di quartiere. Qui si potrà recarsi per richiedere il rilascio di certificati anagrafici grazie alla nuova convenzione firmata tra il Comune di Milano e l’associazione Cartolibrai di Confcommercio Milano. In tutto in città i negozi che offriranno questo servizio sono 17.

A cura di Giorgia Venturini

Cartolibrerie che si rinventano. Non solo libri e matite: è possibile ora recarsi nelle cartolibrerie di Milano per il rilascio di certificati anagrafici. Queste infatti sono diventate i nuovi sportelli di quartiere da quando il Comune di Milano ha firmato una convenzione che l'associazione Cartolibrai di Confcommercio Milano. In tutto per la città gli sportelli sono 17.

I servizi offerti nelle cartolibrerie, tabaccherie ed edicole

Nel dettaglio come spiegano dal Comune di Milano, nei 17 negozi presenti in diversi quartieri della città offriranno ai cittadini la possibilità di richiedere uno dei 14 certificati anagrafici disponibili, al costo massimo di 2 euro. Si tratta di una prima fase di questo primo accordo che potrebbe quindi portare a fasi successive. Ora i cittadini potranno recarsi in cartolibreria per farsi rilasciare i seguenti certificati Contestuale (Nascita, Residenza, Cittadinanza, Esistenza in vita), Contestuale Aire, Contestuale e stato di famiglia, Cittadinanza, Convivenza di fatto, Esistenza in vita, Matrimonio, Morte, Nascita, Residenza, Stato di famiglia, Stato libero, Unione civile e Certificato di Contratto di Convivenza. Ma non solo le cartolibrerie, sportelli di quartiere – come si legge sul sito del Comune di Milano – sono anche edicole e tabaccherie. Soprattutto le edicole nell'ultimo periodo stanno affrontando un'importante crisi che le spinge a offrire sempre più diversi servizi, in ultimo proprio quello dei servizi anagrafici. Tutto questo è possibile grazie a convenzioni sottoscritte tra il Comune di Milano e il sindacato provinciale autonomo giornalai, il sindacato nazionale giornalai d'Italia confesercenti e associazione cartolibrai e giocattoli.