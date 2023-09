A Milano le cabine telefoniche diventeranno digitali: ci sarà anche un tasto per le donne molestate in strada Nel 2024 a Milano saranno installate circa 450 cabine telefoniche digitali: saranno strutture in cui sarà possibile ricevere informazioni su musei, cinema, spettacoli ed eventi culturali e dove si potranno effettuare pagamenti digitali. Saranno dotate anche di un tasto rosso che consentirà alle donne vittime di molestie in strada di ricevere assistenza.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano arriveranno le cabine telefoniche digitali. Il progetto, ideato dall'azienda Tim, prevede la creazione di "stazioni digitali" che permetteranno di poter utilizzare servizi di informazione, consentiranno di ricaricare gli smartphone, di poter effettuare pagamenti digitali o pagare biglietti ed effettuare chiamate gratuite verso numeri nazionali.

Come saranno le nuove cabine digitali

Le strutture consentiranno di avere informazioni su luoghi di cultura, monumenti e musei. Saranno quindi validi strumenti per i turisti, ma anche per i residenti che saranno messi a conoscenza di tutte le offerte e gli spettacoli previsti nei teatri o nei cinema.

Saranno però utili anche per le donne vittime di molestie in strada: le cabine, infatti, saranno dotate del tasto "Woman+", un tasto rosso, che permetterà di chiedere aiuto in caso di pericolo. Sarà installata anche una telecamera.

"L'idea mi è venuta parlando con mia figlia: spesso, quando le capita di uscire da sola, mi chiama al telefono perché ha paura che ci sia qualcuno che la stia seguendo", ha spiegato l'amministratore delegato di Tim Pietro Labriola.

Nel 2024 a Milano saranno installate 450 cabine digitali

A Milano, in collaborazione con il Comune, saranno installate a partire dal 2024 circa 450 cabine: "Siamo contenti che Milano sia stata individuata come città-pilota. Ora stiamo lavorando per consentire la partenza della sperimentazione", spiegano dal Comune. Subito dopo il capoluogo meneghino, le cabine digitali inizieranno ad arrivare in altre tredici città italiane. In totale saranno installate circa 2.500 cabine.