A Milano incontro di Forza Nuova con Roberto Fiore, la Cgil organizza una contro manifestazione Nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio, si è svolto a Milano un incontro tra Forza Nuova e Roberto Fiore. Sempre oggi la Cgil ha organizzato una contro manifestazione in piazza Prealpi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, sabato 20 gennaio, si è svolto a Milano un incontro tra Forza Nuova e Roberto Fiore. Nella stessa giornata si è svolta una contro manifestazione organizzata dalla Cgil in piazza Prealpi.

La conferenza stampa si è svolta per la presentazione alle elezioni europee del partito. Fin da quando ne è stata data notizia, è stata contestata da associazioni e partiti che avevano chiesto anche alla Questura di non autorizzare l'evento. Il movimento di estrema destra, in una nota stampa, aveva scritto: "Il tentativo di boicottare la conferenza stampa a Milano di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova, è miseramente fallito".

"Del resto, dopo la sentenza politica di condanna del 20 dicembre scorso per i fatti de 9 ottobre alla Cgil, dove otto esponenti del partito sono stati ingiustamente accusati e condannati nonostante tutte le prove mostrassero l'evidente assenza di una devastazione non peraltro commessa materialmente da nessuno degli imputati, non ci si stupisce che quella stessa politica che giudica e poi finanzia le testate giornalistiche, utilizzi gli stessi metodi per bloccare l'annuncio in Lombardia della presenza alle prossime elezioni europee di Forza Nuova".

Lo stesso Fiore ha parlato della condanna relativa all'assalto alla Cgil del 9 ottobre: "Noi sappiamo benissimo ciò che è in gioco in questo momento. Io ho ricevuto una condanna, ma tutti gli italiani, non solamente quelli che erano lì e parliamo che a Piazza del Popolo c’erano 100mila persone e di fronte alla Cgil ce ne erano 4-5mila, hanno visto che il nostro comportamento, il mio in particolare, non è stato assolutamente violento. Non è stato mosso un dito. Mi sono interessato a portare persone fuori".

Fiore poi afferma: "È il ministero dell’Interno che deve dare risposte a quanti infiltrati c’erano quel giorno e se la persona che apre la Cgil dall’interno sia o meno un infiltrato. Il processo Cgil durerà molti anni perché ci sono processi nei processi. Io ho fatto denuncia contro la Digos e contro la Procura per occultamento di prove".

“Io ritengo questo che quello che è avvenuto quel giorno, è stato promosso, istigato e organizzato da infiltrati segreti che sono venuti lì affinché ci fossero incidenti o ci fosse anche il morto", prosegue Fiore.

Nel frattempo, in Piazza Prealpi, la Cgil ha organizzato una contro manifestazione. In totale erano duecento le persone presenti che hanno voluto protestare contro l'evento di Forza Nuova.