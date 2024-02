A Milano manifestazione per Ilaria Salis, il corteo a San Lorenzo Manifestazione in zona San Lorenzo, a Milano, per chiedere la liberazione di Ilaria Salis; in strada circa 400 persone, il corteo verso i Navigli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Nico Falco

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ilaria Salis detenuta in Ungheria ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Circa 400 persone, per la maggior parte anarchici e antagonisti dei centri sociali, hanno manifestato oggi a Milano, zona colonne di San Lorenzo, area della movida, per chiedere la liberazione di Ilaria Salis, l'attivista e insegnante 39enne di Monza detenuta da un anno in Ungheria, di Gabriele Marchesi e degli altri anarchici "arrestati o ricercati per i fatti di Budapest".

I manifestanti si sono riuniti nella piazza davanti alla Basilica di San Lorenzo, dove hanno chiesto ad alcuni rappresentanti del partito comunista dei lavoratori di rimuovere le bandiere per non esporre simboli dei partiti durante il corteo; hanno poi sfilato su corso di Porta Ticinese, passando per piazza XXIV maggio e lungo il corso San Gottardo. Tra gli slogan scanditi: "Camerata basco nero, il tuo posto è il cimitero", "Fuori tutti dalle galere" e "Fiducia nello stato non ne abbiamo, l'antifascismo non lo deleghiamo".

Il corteo si è svolto senza particolari momenti di tensione, al netto di alcuni petardi e fumogeni lanciati contro la polizia; le forze dell'ordine hanno continuato a seguirlo per contenerlo e tenere la situazione sotto controllo. I manifestanti si sono infine spostati verso via Gola, dove il corteo si è disperso, intorno alle 20.

Leggi anche La minaccia di morte a Ilaria Salis nel murales a Budapest preoccupa Tajani, governo chiede verifica

(ha collaborato Simone Giancristofaro)