A Milano chiude la Sacrestia Farmacia Alcolica: “Al nostro posto ci sarà un hotel di lusso” A Milano ha chiuso la Sacrestia Farmacia Alcolica. Al suo posto sorgerà un hotel di lusso: la palazzina è stata infatti acquistata da una società che ha deciso di trasformare i locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano ha chiuso la Sacrestia Farmacia Alcolica che si trovava in via Conchetta 20 all'angolo con via Ascanio Sforza. Al suo posto sorgerà probabilmente un hotel. La proprietaria Valentina Carola ha fatto sapere: "Abbiamo chiuso sabato". Quel locale è stato inaugurato 27 anni fa ed è diventato un punto di riferimento per i milanesi e non. Era un ristorante pub dall'arredamento vintage.

E proprio quelle mura, decine di anni prima dell'apertura della Sacrestia, erano state prima una "casa di piacere" e poi successivamente, durante la seconda guerra mondiale, una farmacia. Successivamente erano state acquistate dalla Curia. Da qui il nome Sacrestia: "Non una mancanza di rispetto ma un riferimento positivo. Sacrestia solo nel nome, visto che non c’è nulla di blasfemo né oggetti ecclesiastici", ha detto la titolare in un'intervista al quotidiano Il Giorno.

La chiusura è conseguenza della decisione di una società di acquistare l'intera palazzina: "Noi eravamo in affitto, non potevamo permetterci di restare qui pagando un prezzo esorbitante. Quindi è stato inevitabile chiudere. Al posto della Sacrestia nascerà un albergo di lusso". La proprietaria e il marito non hanno perso solo il posto di lavoro "ma anche la casa perché abitavamo al piano di sopra. Ma non è il momento di piangerci addosso, anzi siamo grati per tutto quello che siamo riusciti a fare in questi anni e per l’impronta che abbiamo lasciato. Il cambiamento è normale, nella vita".

La coppia non si è però data per vinta: aprirà infatti un nuovo locale sempre in zona che dovrebbe essere inaugurato a dicembre e che potrebbe diventare nuovo punto di ritrovo per tanti cittadini.