video suggerito

Dopo 116 anni chiude lo storico hotel di Milano “Sheraton Diana Majestic”: licenziati 50 dipendenti Chiude lo storio hotel “Sheraton Diana Majestic” di viale Piave a Milano: 50 dipendenti sono stati licenziati e costretti a cercare un altro lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal sito internet dell'hotel

A Milano chiude lo storio hotel "Sheraton Diana Majestic" di viale Piave. La proprietà dello storico edificio non ha rinnovare la gestione alla catena di hotel "Marriott International": per la prima volta dunque dal 1908 nel famoso albergo, luogo scelto anche per importanti conferenze, non si potrà più dormire. Mentre i 50 dipendenti sono stati licenziati e costretti a cercare un altro lavoro. In tanti ora si stanno chiedendo chi e cosa prenderà il posto del Majestic: tre le ipotesi quella di una nuova catena di hotel o di una nuova sede di un importante marchio di moda. Quale? Tutto resta ancora un mistero. Ma perché la decisone di chiudere il Majestic?

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, la decisione sarebbe arrivata per la volontà di rinnovare gli interni dello stabile. Il "Marriott International" avrebbe spiegato così: "Ringraziamo di cuore per il loro prezioso lavoro tutti i dipendenti dell’hotel, che nel corso degli anni hanno accolto e continuano ad accogliere gli ospiti e i soci provenienti da tutto il mondo. Marriott si è già attivata a porre in essere tutte le azioni di legge e di confronto con le organizzazioni sindacali per assistere e accompagnare i dipendenti, i clienti e i partner della struttura in questa transizione".

Certo è che questo importante e storico hotel è stato per tanti anni al centro della storia di Milano: qui sono passati importanti personaggi famosi e si sono tenuti illustri eventi. Ma è stato anche lo scenario di una terribile strage che provocò ventuno morti: si trattò di un attentato di gruppi anarchici i quali avrebbero voluto eliminare il questore Giovanni Gasti che rimase illeso.