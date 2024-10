video suggerito

Trovato un uomo morto in un hotel di lusso a Milano: si indaga sull'accaduto Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in un hotel di quattro stelle a Milano. Si sta cercando di capire con le forze dell'ordine se si è trattato di un gesto autolesivo o se sono coinvolte altre persone.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta in un hotel quattro stelle di Milano. Alle 7.54 è stato lanciato l'allarme al 112 dopo che è stato trovato un uomo morto. Tutto è accaduto nell'hotel Double Tree in via Ludovico di Breme 77. Si sta indagando su quanto è successo.

Subito sul posto si sono precipitati in codice rosso i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto. La vittima avrebbe 51 anni, non è ancora stato resa nota la sua identità. Si sta cercando di capire con le forze dell'ordine se si è trattato di un gesto autolesivo o di un'altra dinamica. I soccorritori lo hanno giudicato come un "evento violento". Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, l'uomo si sarebbe lanciato da una finestre. Gli investigatori avrebbero trovato delle lettere che lascerebbero pensare a un suicidio. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso.