A Milano c'è un locale dove si può ricevere un aperitivo in cambio di un abbraccio In occasione della giornata mondiale degli abbracci, che si celebra ogni anno il 21 gennaio, un locale di Milano ha deciso di regalare un aperitivo a tutti i clienti che daranno un abbraccio a uno dei dipendenti.

Un aperitivo in cambio di un abbraccio: è questo il baratto proposto da un locale di Milano, il Bofrost eat and shop di via Plinio, in occasione della giornata mondiale degli abbracci che si celebra oggi, martedì 21 gennaio. "Un abbraccio vale un assaggio – si legge su un cartello affisso fuori dalla vetrina del negozio – Martedì 21 gennaio, giornata mondiale degli abbracci: Bofrost vuole festeggiarla con voi"

Per partecipare all'iniziativa basterà entrare nel locale di via Plinio, in zona Stazione Centrale a Milano, e abbracciare uno dei dipendenti di turno. Sarà possibile ottenere così una selezione dei migliori prodotti offerti dal punto vendita. La procedura è spiegata anche da un cartello sulla vetrina: "Entrate nello store, regalate un abbraccio a un nostro dipendente presente e e riceverete subito un aperitivo gratuito con i nostri migliori prodotti. Non perdete l'occasione!".

L'iniziativa sarà valida solo per tutta la giornata di oggi, martedì 21 gennaio. I dipendenti del negozio invitano quindi nuovi e vecchi clienti a passare a trovarli: "Vi aspettiamo con le braccia aperte", scrivono ancora sul loro cartello. Un modo originale per festeggiare la giornata mondiale dell'abbraccio, fissata per il 21 gennaio di ogni anno e nata nel 1986 dall'idea di un pastore del Michigan, Kevin Zaborney, per celebrare il conforto che può dare un abbraccio, soprattutto nel freddo periodo invernale.