Iginio Massari ha aperto la prima maritozzeria a Milano: dove si trova e quanto costano i dolci "Martiz", il nuovo progetto della famiglia Massari con i figli Debora e Nicola, si trova in corso di Porta Ticinese a Milano. In vendita le varianti al gusto crema pasticcera, cioccolato, nocciola, zabaione, pistacchio e le edizioni speciali: quella di San Valentino (al lampone e cannella) è disponibile fino al 16 febbraio.

Iginio Massari con i figli Debora e Nicola

La prima "maritozzeria" di Milano. È la dolce intuizione del maestro Iginio Massari e dei due figli Debora e Nicola, che al civico 40 di corso di Porta Ticinese hanno appena inaugurato "Maritz", una vetrina interamente dedicata al maritozzo: un classico della pasticceria romana che Massari ha reso celebre tanti anni fa, aggiungendo un tocco di golosa crema pasticcera alla celebre, morbidissima pagnotta di farina impastata con uova, miele, burro, sale e farcita con abbondante panna montata.

"Oggi a Milano abbiamo aperto Martiz, la prima “maritozzeria” interamente dedicata all’iconico maritozzo firmato Iginio Massari Alta Pasticceria", ha fatto sapere infatti di recente la famiglia Massari. "Maritz offre i nostri maritozzi in tutte le varianti di gusto già presenti nelle nostre pasticcerie: crema pasticcera, cioccolato, nocciola, zabaione, pistacchio". Ma non solo. In esposizione al bancone i clienti potranno trovare anche le edizioni limitate ideate in occasione delle festività come lo speciale maritozzo di San Valentino, disponibile fino al 16 febbraio, con un cuore di confettura melampo e una mousse al lampone con limone candito e cannella. Non mancheranno, poi, le creazioni dedicate alla Festa della Mamma e del Papà, ad Halloween e Natale. Il costo? 6 euro per la versione base, 7 euro per i maritozzi speciali.

"Nel 2018 abbiamo avuto l’idea di rivisitare il classico maritozzo nella forma e nel gusto, aggiungendo un cuore di crema pasticcera", sempre le parole di Iginio Massari e figli, che da anni affiancano il padre nella creazione di nuovi dolci e nella gestione del brand nato in centro a Brescia nel lontano 1971. "Fin da subito il dolce rivisitato ha riscosso grande successo nelle nostre pasticcerie. Per questo oggi vogliamo celebrare questo nostro iconico prodotto".

Maritz è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20.30, il sabato dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 10.30 alle 21.00. "La scelta di partire da Milano non è certo casuale. È una città crocevia di culture e stili di vita, palcoscenico ideale per sperimentare e lanciare nuove tendenze", ha dichiarato Nicola Massari. "L’offerta di Maritz è perfetta per ogni momento della giornata ed è pensata per un pubblico eterogeneo di tutte le età, con il chiaro intento di promuovere la cultura del maritozzo e offrire un’esperienza speciale da vivere e condividere”.