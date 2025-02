Claudio Amendola apre un ristorante in centro a Milano: dove sarà e quando inaugura

video suggerito

Ormai è ufficiale. Anche Claudio Amendola apre il suo primo ristorante a Milano, nel cuore di Porta Venezia. La cucina? Ovviamente di ispirazione romana. Una versione meneghina di Frezza – Cucina de coccio, il primo locale nell'omonima strada del centro della Capitale, che sorgerà all'interno di un piccolo cascinale in via Giuseppe Sirtori, civico 34.

Tutto vero. I lavori di ristrutturazione degli ambienti sono attualmente in corso, e l’apertura è prevista per metà marzo 2025. "Già me la vedo: una trattoria curata ed elegante, che propone una cucina vera, di concezione anni Sessanta, a cominciare dalle fettuccine burro, parmigiano, limone e maggiorana, e in più degli omaggi alla città, come potrebbe essere un supplì con risotto alla milanese", ha raccontato a Il Gambero Rosso il manager della ristorazione Andrea La Caita, socio dell'attore protagonista de I Cesaroni e dello chef de "Li Somari" a Tivoli Adriano Baldassarre.

Ma non solo. Il locale, a due piani, avrà una parte destinata al food, di stampo più tradizionale, e un'altra riservata a cocktail in versione american bar per chi fa il giro dei locali in Porta Venezia. "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma sicuramente a Milano ci sarà una versione più “modaiola” e “beverina” di Frezza, con un focus sui drink", sempre La Caita.

Per Claudio Amendola non si tratta delle prime esperienze di ristorazione, dopo Frezza nei pressi di via del Corso e la nuova esperienza milanese: l'attore simbolo di Roma e della romanità ha aperto infatti il suo primo locale a Valmontone, comune a sud est della Capitale. In questa cittadina, nota anche per il parco di divertimenti MagicLand, Amendola e altri soci hanno aperto insieme l'Osteria del Parco, ristorante soprattutto noto per la carne alla brace e la pizza cotta nel forno a legna.