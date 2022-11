Claudio Amendola inaugura il suo ristorante in centro a Roma: apre “Frezza cucina de coccio” Nuova esperienza di ristorazione per Claudio Amendola: dopo il locale a Valmontone,il 25 novembre viene inaugurato “Frezza – cucina de coccio” in centro a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Claudio Amendola nel primo ristorante aperto a Valmontone. Foto dalla pagina Facebook "Ristorante Osteria del Parco"

Aprirà venerdì 25 novembre il nuovo ristorante dell'attore, regista e doppiatore romano Claudio Amendola. Il locale, che si chiamerà Frezza – cucina de coccio, si trova in pieno centro a Roma, in via della Frezza, traversa di via del Corso che si trova dietro l'Ara Pacis, a pochi passi da ponte Cavour. Lo stabile, che si estende per due civici, il 64 e il 66, ha ben tre affacci sulla strada: da qui, magari, i fan potranno cercare di vedere il loro attore preferito.

Come riporta la Repubblica, non è possibile conoscere ancora le pietanze che faranno parte del menu: resta top secret la lista dei piatti che, però, sicuramente rappresentano un omaggio all'autentica cucina romana. Possiamo aspettarci, senza dubbio, i classici primi, tipici della cucina laziale. Ma anche i secondi tradizionali della storia della tavola romana, come le interiora. Il "coccio" che appare nel nome del ristorante, infine, potrebbe riferirsi anche ad una serie di prelibatezze che ne prevedono l'utilizzo .

Claudio Amendola e il ristorante a Valmontone

Per Claudio Amendola non si tratta della prima esperienza di ristorazione. Come si vede anche nella foto in apertura, dove appare immortalato con pasta fresca fra le mani davanti ad un grande forno a legna, Claudio Amendola ha già iniziato ad occuparsi di un locale. Si trova a Valmontone, comune a sud est di Roma che dalla capitale dista una quarantina di chilometri circa. Proprio in questa cittadina, nota anche per il parco di divertimenti MagicLand, Amendola e altri soci hanno aperto insieme l'Osteria del Parco, ristorante soprattutto noto per la carne alla brace e la pizza cotta nel forno a legna.