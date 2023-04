A Milano arriva la più grande ruota panoramica mai montata La più grande ruota panoramica mai costruita nel Milanese è stata inaugurata oggi ad Abbiategrasso: ecco gli orari di quando si potrà salire e quanto costa il biglietto.

A cura di Ilaria Quattrone

È alta 34 metri ed è la più grande costruita fino a questo momento nella provincia di Milano: si tratta della Grand Roue 34, la ruota panoramica con 24 cabine che possono ospitare fino a 144 passeggeri. La struttura è stata inaugurata oggi, sabato 8 aprile, in piazza Castello ad Abbiategrasso.

Quando aprirà e chiuderà la ruota panoramica ad Abbiategrasso

La Gran Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia: è, infatti, illuminata con vivaci proiettori led multicolor. E questo fa sì che la struttura attragga tantissime persone non solo di notte, ma anche di giorno. Chiunque volesse salirci, potrà farlo fino a domenica 7 maggio. L'assessore alle Manifestazioni pubbliche del Comune di Abbiategrasso ha fatto sapere che l'idea di installare la ruota è nata dalla volontà di voler valorizzare l'offerta turistica del territorio.

Gli orari della ruota panoramica ad Abbiategrasso

Sarà inoltre dedicata una mattinata alle persone con disabilità che potranno accedere gratuitamente e in maniera esclusiva alla struttura. L'enorme ruota panoramica sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 e fino alle 23. Venerdì invece gli orari resteranno identici al pomeriggio, ma cambieranno in serata: sarà infatti possibile salirci e godere il panorama dalle 20.30 e fino alle 23.30. Le regole cambieranno ulteriormente nel weekend quando la ruota sarà aperta anche al mattino: per esempio sabato sarà aperta dalle 10 a mezzanotte mentre la domenica sarà aperta dalle 10 alle 23.

Quanto costerà salire sulla ruota panoramica ad Abbiategrasso

Il costo di biglietto è di 8 euro per gli adulti. Per i bambini ci sarà un costo ridotto: pagheranno sei euro se avranno un'altezza inferiore ai 120 centimetri. L'ingresso alla ruota panoramica sarà invece gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.