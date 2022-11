A Milano apre la prima pista da sci in città: allestita fra i grattacieli di piazza Gaa Aulenti In piazza Gaa Aulenti a Milano apre una vera pista da sci per indossare gli scarponi anche in pieno centro città, fra i grattacieli e i tipici chalet svizzeri.

La neve, quella vera, stenta ad arrivare in montagna e gli impianti sciistici non sanno se e quando potranno aprire i battenti, almeno con quella artificiale sparata dai cannoni, a causa delle temperature ancora troppo miti. Soltanto il 3 novembre, infatti, c'è stata la prima nevicata a Livigno, in Valtellina.

Quest'anno, però, non è più necessario salire in alta quota per sciare: in centro a Milano è stata allestita la prima pista da sci cittadina, con tanto di igloo e chalet.

La pista da sci in centro a Milano

È operativa del 7 novembre, per 20 giorni, durante i quali sarà possibile scendere una vera e propria pista da sci, ovviamente con neve sintetica, e perfino prendere lezioni per imparare a sciare.

Si tratta di un vero villaggio montano che è stato allestiti fra i grattacieli di piazza Gas Aulenti, arricchito con igloo e chalet in cui è anche possibile rifocillarsi dopo la "faticosa" discesa con gli sci o, in alternativa, con lo slittino.

L'iniziativa, promossa da Svizzera Turismo per far conoscere le proprie mete invernali, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali, soprattutto fra le nuove generazioni.

“Portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione” afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo.

Ma anche per chio è abituato a sciare sarà un'esperienza diversa dal solito: difficilmente capita infatti di poter indossare scaroponi e sci in centro città, fra i più moderni grattacieli.