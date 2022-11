Prima nevicata in Valtellina: Livigno si sveglia ricoperta di bianco Livigno, paese dell’Alta Valtellina, si è svegliata sotto la neve: i primi fiocchi della stagione sono scesi già nella serata di ieri giovedì 3 novembre.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Livigno is magic

Prima nevicata della stagione a Livigno, in Alta Valtellina. Qui nella giornata di ieri giovedì 3 novembre sono scesi i primi fiocchi facendo svegliare la località montana sotto una forte nevicata.

Le previsioni meteo a Livigno

La neve continuerà a scendere anche per tutta la giornata di oggi venerdì 4 novembre. Oltre la neve si abbasseranno anche le temperature che resteranno comprese tra i meno 5 gradi e i 2 gradi. La neve scenderà per tutta la mattinata e nel pomeriggio: il cielo in prevalenza coperto alla sera. I primi fiocchi sono caduti anche nei paese tra Livigno e Bormio.

I primi fiocchi di neve anche sulle montagne di Isolaccia

E ancora: lo zero termico si registrerà attorno a 1.140 metri verso le 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord. Cielo nuvoloso anche per domani sabato 5 novembre, ma non sono previste nevicate. La temperatura massima verrà registrata alle 14 e sarà di 2 gradi mentre la minima sarà di -6 gradi alle 23.

Foto dalla pagina Facebook di Livigno is magic

La neve artificiale conservata a Livigno

Finalmente ora arriva la neve a Livigno. Solo nei giorni scorsi le prime piste da sci di fondo erano state create grazie alle neve conservata durante l'estate sotto i maxi teloni anti caldo. Con l’avvicinarsi della stagione e delle gare di fondo gli atleti avevano già bisogno di allenarsi.

Nel paese dell'Alta Valtellina infatti da qualche anno si adotta la una tecnica di conservazione della neve artificiale. Tecnica chiamata snowfarming. La neve conservata permette di allestire per le vie del paese ad agosto la tradizionale gara di sci di fondo in cui si sfidano le contrade del paese.