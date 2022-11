Milano troppo cara anche per McDonald’s: chiude la storica grande M gialla di San Babila A partire dal 6 dicembre, la sede di McDonald’s in piazza San Babila chiuderà per sempre. Da 40 anni faceva parte del panorama cittadino, la prima grande M gialla di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Pandemia, caro bollette, affitti sempre più cari. Nemmeno una delle più grandi multinazionali del food fugge ai prezzi impazziti. Ecco che la storica sede di McDonald's in piazza San Babila, ovvero la prima mai aperta a Milano, chiude definitivamente le porte.

Affitto troppo caro

Ancora pochi giorni e Milano perderà un pezzo di storia. A partire dal 6 dicembre, infatti, il McDonald's all'angolo tra corso Europa e largo Toscanini non aprirà più. Il motivo è presto detto: il contratto d'affitto è in scadenza e i costi per rinnovarlo ancora sono troppo alti. Non solo, sembra infatti che la proprietà dell'immobile abbia prospettato anche un aumento del canone.

Magari il costo non arriverà ai 15mila euro al metro quadro come nella vicina via Monte Napoleone, ma comunque è abbastanza alto da convincere un ristorante storico a chiudere i battenti. E stavolta per sempre, visto che già nel 2015 si stava pianificando una chiusura del locale.

Ad oggi ci lavorano 35 dipendenti. I sindacati, però, assicurano che nessuno perderà il proprio posto. Operatori e dirigenti, infatti, avrebbero già scelto dove ricollocarsi. Per la maggior parte tra piazza Duomo e Galleria Ciro Fontana.

Un pezzo di storia del fast food

Anche se si tratta solo di uno dei migliaia punti vendita di una multinazionale americana, quel McDonald's faceva parte del panorama cittadino milanese ormai da 40 anni. Così tanto tempo da essere diventato un pezzo di storia della città, che ha vissuto gli anni della ‘Milano da bere' e della sempre più invadente influenza Made in Usa che dopo l'apertura nel 1981 del primo Burghy italiano decise di rilevarne la proprietà.