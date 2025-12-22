A Milano anche la bolletta del gas è più cara delle altre città: oltre mille euro per una casa da 70mq in inverno

Foto di repertorio

Nonostante il calo del costo della materia prima, le bollette del gas saranno piuttosto care anche nell'inverno 2025-2026, soprattutto a Milano. È quanto emerge dall'analisi Prezzo del gas: un altro caro inverno pubblicata da Ecco, il think tank italiano indipendente dedicato alla transizione energetica e al cambiamento climatico. In media le famiglie italiane spenderanno il 15 per cento in meno rispetto allo scorso inverno, che è stato registrato come il più caro di sempre, ma comunque ancora il 40 per cento in più rispetto al periodo pre-crisi 2019-2020. Scaldare casa, cucinare e produrre acqua calda sanitaria in un'abitazione da 70mq a Milano costerà 1.079 euro, contro i 1.007 di Roma e i 677 euro di Palermo.

Per la prima volta da febbraio 2024, nel novembre 2025 il prezzo del gas è sceso sotto i 30 euro per Megawattora, il 33 per cento in meno rispetto alla stagione invernale 2024-2025. Tuttavia, rimane un costo elevato, considerando che nel 2019-2020 era pari a 16,30 euro/MWh e che difficilmente tornerà presto sotto i 25 euro/MWh. Ciò che non è diminuito, invece, sono gli altri componenti della bollette, legati al trasporto e agli oneri di sistema.

Nella sua analisi, Ecco ha confrontato le bollette che le famiglie di Milano, Roma e Palermo si troveranno a dover pagare nel periodo compreso tra novembre 2025 e marzo 2026, differenziandole a seconda della superficie dell'abitazione: 38 metri quadri, 70 metri quadri e 110 metri quadri. Considerando il prezzo medio intorno ai 30 euro/MWh e la classe energetica G, si nota come Milano resta la città nella quale alla fine si pagherà il conto più salato.

Nel capoluogo lombardo, infatti, in un'abitazione di 38mq una famiglia consumerà in media 466 standard metro cubo e pagherà 620 euro (il 26 per cento in più rispetto al 2019-2020, quando era 492 euro, e il 21 per cento in meno rispetto al 2024-2025, cioè 784 euro); in una da 70 mq si consumeranno 884 Smc e la bolletta finale sarà di 1.079 euro (contro gli 825 euro del 2019-2020, quindi più 31 per cento, e i 1.387 euro del 2024-2025, quindi meno 22 per cento); in quella da 110 mq, infine, il consumo sarà pari a circa 1.385 Smc e si pagherà 1.628 euro di gas (il 33 per cento in più rispetto al 2019-2020, era di 1.225 euro, e il 23 per cento in meno rispetto al 2024-2025, era di 2.111 euro).

Considerando abitazioni con le stesse metrature, a Roma una famiglia pagherà da novembre 2025 a marzo 2026 in tutto: 580 euro, 1.007 euro e 1.496 euro. A Palermo, invece, le bollette saranno pari a: 412 euro, 677 euro e 1.034 euro.