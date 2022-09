A fuoco un capannone di Gessate: distrutte 5mila macchinette per pagare con il bancomat È bruciato per ore il capannone di una ditta che fornisce sistemi per i pagamenti elettronici. Il rogo è stato spento grazie all’intervento di sette squadre di pompieri.

A cura di Fabio Pellaco

Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un capannone prima dell'alba di mercoledì 7 settembre, a Gessate, comune dell'hinterland Nord-Est di Milano. Le fiamme hanno interessato la struttura situata al civico 100 di via Monza, di proprietà della ditta Csc Italia che si occupa della fornitura di sistemi elettronici di pagamento.

L'allarme nella notte

L'allarme è scattato intorno alle 04:30 quando un primo focolaio ha interessato il capannone della zona industriale di Gessate. La vigilanza dell'azienda ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto per domare l'incendio con sette squadre del comando provinciale di Milano.

Le fiamme si sono rapidamente estese a tutta la struttura con una densa colonna di fumo che si è alzata dal tetto. Il materiale stoccato all'interno del capannone è stato distrutto dal rogo, in particolare tutti i 5mila terminali "Pos" presenti. La Csc Italia è l'azienda di riferimento per il territorio nella fornitura dei terminali "Pos" per i pagamenti elettronici e gli sportelli bancomat di banche di medio-piccole dimensioni.

Il rogo è stato domato

I Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse ore per domare l'incendio che è stato dichiarato spento solo intorno alle 9 del mattino. I pompieri hanno però confermato che sono ancora presenti diversi focolai sotto le macerie da tenere sotto controllo per evitare che le fiamme si ravvivino. Le squadre intervenute sul posto hanno fatto sapere che al momento gli unici danni rilevati sono ai materiali presenti nel capannone. Non ci sarebbe nessuna persona rimasta coinvolta nell'incendio.

Sono ancora ignote le cause che ha interessato la struttura di Gessate. I pompieri sono attualmente al lavoro per valutare la stabilità dell'edificio con accertamenti tecnici.