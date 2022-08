Tassista rifiuta pagamento con il Pos e distrugge i souvenir dei passeggeri È accaduto davanti alla stazione Centrale di Milano. Un tassista ha prima insultato due passeggeri che volevano pagare con il bancomat e poi ha scagliato con violenza a terra i loro bagagli, distruggendo i preziosi souvenir all’interno.

Succede nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Quando arriva il momento di pagare la corsa del taxi, i due passeggeri chiedono di poter saldare il conto del tassametro con il bancomat. Ma il conducente inizialmente si rifiuta, e dopo urla e insulti arriva addirittura ad aggredire i turisti e a distruggere i loro souvenir.

La lite per colpa del Pos

Alla richiesta di poter pagare con il bancomat infatti, il conducente del taxi oppone in un primo momento un netto rifiuto – nonostante sia obbligatorio per legge. E davanti alle insistenze dei clienti, che con pacatezza rivendicano un loro diritto, il rifiuto si trasforma in rabbia.

Il conducente prende finalmente in mano il Pos, esasperato, ma con toni sempre più alti continua a insultare i due stranieri a cui ha appena dato un passaggio.

Leggi anche A 7 anni ogni mattina pulisce la spiaggia dai rifiuti abbandonati dagli adulti: la storia di Ian

Valigie e sacchetti scagliati a terra

Alla fine, con modi bruschi, tira fuori dal bagagliaio del taxi le valigie e i sacchetti dei due. In preda all'ira li scaglia con violenza a terra, distruggendo così i souvenir al loro interno. Tra questi, secondo il racconto di uno dei due turisti, preziosi oggetti in vetro di Murano acquistati durante un tour a Venezia.

La fuga del tassista

I turisti si lamentano, iniziano a riprenderlo con la telecamera del cellulare e chiedono a gran voce di essere risarciti dei danni. Ma, a quel punto, il tassista scappa a tutta velocità con portellone e sportello aperto, superando anche un incrocio senza rallentare.

Sparisce nel nulla, lasciando i due viaggiatori a bocca aperta. Con i bagagli rovesciati a terra, e i loro oggetti frantumati in mille pezzi. Ricordo di una vacanza in Italia che forse non vorranno ricordare più, dopo quello che è successo.