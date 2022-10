A fuoco oltre 70 balle di fieno: cinque squadre di vigili del fuoco sul posto Questa mattina un fienile è andato a fuoco alle porte di Milano: nel rogo sono andate distrutte 70 balle di fieno.

A cura di Giorgia Venturini

A fuoco il fienile di Cascina Monella nella frazione di Inveruno, a Furato, a Nord Ovest di Milano. L'incendio è scoppiato nella mattinata di oggi martedì 11 ottobre e ha distrutto 70 balle di fieno. Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque squadre. Non risultano persone ferite o intossicate.

Distrutto gran parte del fienile

I fatti sono accaduti nel paese alle porte di Milano in via Don Luigi Sturzo verso le 10. Le fiamme purtroppo hanno distrutto gran parte del fienile. Fortunatamente però nessuno è rimasto ferito. Subito i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per spegnerlo mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di scoprire le cause del rogo. Ad ora non si esclude nessuna pista.

Didici persone intossicate nell'incendio di un palazzo

Solo tre giorni fa dodici persone sono rimaste intossicate nell'incendio scoppiato in un palazzo di via Macedonio Melloni a Milano. Le fiamme sono divampate dal balcone di un appartamento e poi si sono estese provocando molto fumo in tutto lo stabile.

Il rogo era scoppiato verso sera in un appartamento di via Macedonio Melloni, in una zona molto centrale di Milano. Sul posto sono intervenute diverse autobotti dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, ma resta ancora da capire quali siano le cause dell'incendio.

Intanto gli intossicati sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno di loro fortunatamente è in gravi condizioni. Nessuno ha riportato ustioni o risulta in pericolo di vita: tutti i coinquilini sono stati sottoposti a cure mediche in ospedale per scongiurare che il fumo inalato possa aver causato danni ai polmoni.