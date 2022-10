Scoppia un incendio in un palazzo a Milano: 12 intossicati ricoverati in ospedale Le fiamme sono divampate in un appartamento di via Macedonio Melloni e poi il fumo ha invaso l’intero palazzo, intossicando alcuni condomini.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sono ben dodici le persone rimaste intossicate nell'incendio scoppiato in un palazzo di via Macedonio Melloni a Milano. Le fiamme sono divampate dal balcone di un appartamento e poi si sono estese provocando molto fumo in tutto lo stabile.

Incendio in via Melloni a Milano

Il rogo si è acceso alle 19.15 di oggi sabato 8 ottobre in un appartamento di via Macedonio Melloni, in una zona molto centrale di Milano, non lontano da corso Monforte.

Sul posto sono intervenute diverse autobotti dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, ma resta ancora da capire quali siano le cause dell'incendio. Si esclude per ora che possa trattarsi di un incendio doloso, ma saranno necessari ulteriori accertamenti.

Dodici intossicati

Sono ben dodici i condomini rimasti intossicati e che sono stati trasferiti in ospedale. Fortunatamente nessuno di loro appare in gravi condizioni. Otto di loro sono, infatti, stati trasportati in diversi ospedali del capoluogo lombardo in "codice giallo" e quattro in ‘codice verde'.

Nessuno ha riportato ustioni o risulta in pericolo di vita, tuttavia risulta necessario effettuare ulteriori accertamenti per scongiurare che il fumo inalato possa aver causato danni ai polmoni.