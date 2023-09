A 81 anni mette in fuga un ladro nella sua casa: lo ha colpito con il cordless Un’ex maestra delle elementari ha fatto scappare un ladro che rovistava nel giardino di casa sua. L’81enne ha usato un telefono cordless per spaventare il malvivente.

A cura di Fabio Pellaco

Nella serata di venerdì 25 agosto una donna ha sventato un furto nella sua abitazione a Rodano, in provincia di Milano, colpendo il ladro con il telefono cordless e costringendolo a scappare. La protagonista di questa vicenda è Enrica Bassi, ex maestra delle elementari, oggi 81enne.

Il ladro si è intrufolato nel giardino

Intorno alle 21.30 del 25 agosto, Bassi si trovava seduta nella veranda del suo villino, dove vive con il marito, quando ha visto un'ombra che si aggirava all'interno del suo giardino nei pressi della piscina all'aperto.

L'intento del ladro era di rubare il robottino utilizzato per pulire la vasca esterna, ha raccontato la pensionata, come riportato da Prima la Martesana. Il primo istinto della donna è stato quello di gridare verso la persona che si era introdotta nel giardino e di raggiungerlo fuori.

La donna si è difesa a colpi di telefono

La signora, conosciuta in paese come "maestra Rossi" per aver insegnato a generazioni di studenti, non si è fatta prendere dal panico e si è avvicinata al malvivente che ha tentato di nascondersi a terra vicino all'automobile dei coniugi. La pensionata lo ha raggiunto e ha iniziato a colpirlo con il telefono cordless che aveva preso per chiamare una persona prima di accorgersi del ladro.

L'81enne ha raccontato di essere indietreggiata verso casa per tentare di recuperare una scopa, ma nel frattempo il ladro è riuscito a fuggire. La donna ha così allertato le Forze dell'Ordine che sono intervenute per sincerarsi dell'accaduto. Il marito, che stava guardando la televisione in casa al momento del tentato furto, non si sarebbe accorto di nulla.