A 80 anni si perde e passa una notte nel bosco: ritrovato dopo un giorno di ricerche Un uomo di 80 anni si era perso dopo una passeggiata in montagna: allertati i soccorsi è stato ritrovato quasi 24 ore dopo. L’anziano ha trascorso la notte nel bosco ma fortunatamente sta bene.

A cura di Giorgia Venturini

È stato ritrovato vivo e sta bene l'uomo di 80 anni rimasto nel bosco per quasi 24 ore dove si era perso nei dintorni di Berbenno, in Valtellina. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano era uscito per una passeggiata senza riuscire più a tornare indietro. Quando la sua famiglia si è messa in contatto con lui hanno subito capito che l'80enne era disorientato. I parenti così non hanno perso tempo e hanno lanciato l'allarme al soccorso alpino.

L'anziano è stato trovato in tarda mattinata

Sul posto si sono subito precipitate le squadre territoriali del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Soccorso alpino Guardia di finanza), così come i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Le prime ore di ricerca hanno dato esito negativo. Immediatamente sono stati attivati anche i droni e gli elicotteri, ma nulla. Fino a quando nella tarda mattinata di oggi giovedì 27 luglio finalmente l'anziano è stato trovato vivo e in buona salute. Non si era allontanato tanto da casa ma aveva completamente perso l'orientamento tanto che era stato costretto a passare la notte nel bosco. Per tutti gli accertamenti del caso è stato portato in ospedale ma fortunatamente sta bene.