A 80 anni perseguita la vicina di casa: gli insulti di notte e i biglietti minatori sotto la porta I carabinieri della compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nel comune di residenza nei confronti di un 80enne brianzolo, che dall’ottobre del 2022 avrebbe continuato a molestare e perseguitare la propria vicina di casa, una donna di 55 anni.

Insulti e ingiurie continue, anche in piena notte. E ancora biglietti di minacce fatti scivolare sotto la porta di casa, offese gridate in corridoio.

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di dimora nei confronti di un 80enne brianzolo che, già gravato dalla misura del divieto di avvicinamento, dal mese di ottobre del 2022 avrebbe continuato a molestare e perseguitare la propria vicina di casa, una donna di 55 anni.

L’uomo, ricevuta nei giorni scorsi la notifica del provvedimento, ha già abbandonato la propria abitazione per andare ad abitare in un altro Comune.

Il divieto di dimorare nel Comune di residenza

Una misura estrema, quella applicata dal giudice. Il motivo? La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell’uomo, già giudicato in passato per lo stesso comportamento: al tempo, secondo la sentenza in primo grado, l'80enne era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Nonché l'esplicito divieto di avvicinamento nei confronti della vicina 55enne.

L'escalation di violenza nei confronti della vicina

A niente, a quanto pare, è servita la precedente condanna. L'anziano, infatti, secondo gli indizi raccolti dai Carabinieri e consegnati nelle mani del pm di turno, avrebbe dato prova di una vera e propria escalation di aggressività.

L’unico modo per scongiurare il rischio di più pesanti conseguenze (e di proteggere la vittima da ulteriori vessazioni), ha ritenuto quindi il giudice, è stato così quello di imporre all’80enne il divieto di dimorare nel comune di residenza. E di lasciare immediatamente il condominio in cui, per mesi e mesi, ha imposto un regime di terrore.