A 21 anni muore per un incidente stradale dopo due settimane di agonia Si chiamava Stefano Castro, di Burago di Molgora (Monza e Brianza), il ragazzo che la sera del 12 ottobre si è schiantato con la sua moto contro un’auto a Ornago.

Si chiamava Stefano Castro, di Burago di Molgora (Monza e Brianza), il ragazzo che la sera del 12 ottobre si è schiantato contro un'auto a Ornago, in via Roma. Il giovane, 21 anni, si trovava in sella alla sua moto. E ieri alle 18, dopo due settimane di speranza, la notizia devastante: il cuore non ha retto. Stefano è morto in un letto d'ospedale del San Gerardo di Monza, stroncato dalle gravissime ferite riportate nell'incidente.

Le condizioni disperate in ospedale

Il giovane, infatti, era giunto in ospedale già in condizioni disperate. Era stato operato, trasferito in Neuro rianimazione e poi in Terapia intensiva. Purtroppo, però, i medici non sono riusciti a salvarlo: per lui, ormai, non c'era più niente da fare. Mortale l'impatto contro la macchina, e troppo violenta la caduta sull'asfalto.

Sulla moto anche Kevin e Elia

Quel 12 ottobre 2022, data maledetta. Lo stesso terribile giorno in cui le strade della Lombardia hanno portato via la vita anche di Kevin Mustafa, 20 anni, della Bergamasca: aveva in programma di sposarsi molto presto con la fidanzata. Proprio lei, infatti, stava raggiungendo quella mattina. "Come tutti i ventenni, Kevin voleva sentirsi indipendente. E quella moto, che aveva tanto desiderato, era un po' il suo modo di esserlo", raccontò un'amica di famiglia.

Elia, 23 anni

Lo stesso destino di Elia, morto sempre in provincia di Bergamo a 23 anni. Il giovane si trovava in sella a una moto, che sarebbe stata guidata da un amico più giovane. I due stavano rientrando a casa dopo una serata. A un certo punto, intorno alle tre del mattino, mentre percorrevano la Strada statale 469, sul lago d'Iseo, hanno sbandato e sono finiti fuori strada. Elia è stato sbalzato dalla sella, ed è morto sul colpo.