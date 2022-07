Oggi il Disability Pride a Milano: le strade chiuse per il blocco del traffico Arriva anche l’edizione milanese del Disability Pride, che partirà intorno alle 17 da Garibaldi e si concluderà all’Arco della Pace verso le 19.30. Ecco l’elenco delle strade chiuse in città oggi.

Subito dopo la celebre marcia dell'orgoglio Lgbtq+, arriva anche a Milano un'altra parata per dare voce alle minoranze e dire basta alle discriminazioni. È il Disability Pride, che promuove e afferma a gran voce un nuovo modo di vivere, pensare e valorizzare la disabilità: insieme a Palermo, Napoli e Roma anche il capoluogo lombardo ha quest'anno la sua edizione. Non solo persone con disabilità e "carrozzati, ma anche caregiver e semplici simpatizzanti: una camminata in gruppo che unisce tutti, a testa alta contro chi vuole nascondere i disabili e la disabilità, sotto lo slogan "Corpi differenti, menti divergenti, esistenze irriverenti".

Intanto, all'Arco della Pace, è stato allestito il Disability Village. Qui i partecipanti con limitate capacità motorie potranno ritrovarsi e aderire agli workshop proposti, dalla pittura alla musica, fino alla costruzione della futura Rampa della Pace.

Strade chiuse oggi domenica 3 luglio a Milano

I ritrovi per la marcia sono fissati dalle 17 alle 18 davanti alla Stazione di Porta Garibaldi, in piazza Freud, e davanti all’ascensore M5/M2 di viale Sturzo.

Il corteo seguirà poi le seguenti strade, che quindi rimaranno chiuse al traffico per tutta la giornata di oggi: corso Como, piazza XXV aprile, corso Garibaldi, largo la Foppa, via della Moscova, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, viale Malta, piazza Sempione.

L‘arrivo è previsto intorno alle 19.30 all'Arco della Pace, dove verrà finalmente inaugurata la Rampa della Pace.