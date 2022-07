Milano Pride 2022: tutti gli eventi in programma oltre alla parata Oltre alla parata del 2 luglio, che sfilerà dalla Stazione Centrale all’Arco della Pace, tanti eventi tra yoga, musica, talk, serate di festa.

Una settimana arcobaleno. È partita il 27 giugno, per le vie di Milano, la settimana più colorata dell'anno: insieme alla più famosa parata, il Gay Pride che partirà alle 14 di sabato 2 luglio dalla stazione Centrale e terminerà all’Arco della Pace, a ruotare intorno anche tanti eventi. Musica, spettacolo, cultura e intrattenimento di vario genere. Qui l'elenco completo, sul sito ufficiale del Milano Pride 2022.

Yoga al tramonto

Al Padiglione d'Arte Contemporanea in zona Palestro, il 30 giugno alle ore 19, una pratica di yoga intensa seguita dal rilassamento finale e da una bevuta in compagnia. La donazione per la pratica andrà a supportare Casa Arcobaleno, un progetto a cura della cooperativa Spazio Aperto Servizi, impegnato ad aprire case per i ragazzi discriminati per il loro orientamento sessuale.

I talk in piazza Santa Francesca Romana

Qui, in piazza Santa Francesca Romana, i talk più interessanti. Stasera 30 giugno alle 21:3o, si parla di coming out a lavoro. Domani 1 luglio, ore 17:30, di sessualità oltre gli stereotipi (con focus su disabilità, identità trans e grassofobia)

Milano artistica in piazzale Lavater

Uno sguardo inedito sulla città, il 30 giugno alle 18, con l'artista Simone Dell’Aglio in arte Simon The Graphics. Un'esposizione per sfatare il luogo comune che Milano sia grigia, e che il sole lo si veda solo in cartolina.

Il concerto dopo la parata

All'arrivo della marcia variopinta, il 2 luglio, un concerto-cabaret con tantissimi ospiti a darsi il cambio sul palcoscenico. Presentano Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, e a seguire Michela Giraud e Pierluca Mariti. Fra gli artisti invece Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, Emma Muscat, M¥SSKETA, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag RaceItalia. Al termine della serata, la premiazione del carro più eco-friendly.

La serata al Circolo Magnolia

Il 2 luglio notte il Circolo Magnolia si colora di pazzia con la serata A NIGHT AT SAN JUNIPERO: The Summer Is Magic. Si balla fino a notte fonda.

Disability Pride

Dopo Ragusa, Palermo, Napoli e Roma, arriva anche a Milano il primo Disability Pride, il 3 luglio alle 17 all'Arco della Pace. La "marcia scarrozzata" viene organizzata dai Disabili Pirata di Abbatti le Barriere, una realtà nata qualche anno fa in Lombardia e composta da persone con disabilità, caregivers, simpatizzanti e sostenitori.

La serata in Isola

Arriva la domenica 3 luglio anche il Queer Food village, al Mercato comunale in zona Isola, piazzale L'agosto. Dalle 18:00 a mezzanotte, ingresso gratuito senza prenotazione. E cibo, karaoke, intrattenimento con le drag.