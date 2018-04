Finalmente, dopo tre anni di lavori e quaranta di attesa per vederli realizzati, si è concluso il restauro di Palazzo Citterio a Milano. In ogni caso, l’apertura ufficiale dello storico palazzo di Brera è prevista nel 2019 ma ci saranno delle speciali visite guidate dal 18 al 20 aprile. Dunque, per chi lo volesse, nel prossimo fine settimana è caccia all'ingresso nello splendido edificio di via Brera. Il palazzo, uno dei più belli di Milano,tra meno di due anni diventerà la quinta in cui si snoderanno oltre seimila metri quadrati di spazi dedicati all'arte moderna e contemporanea che saranno gestiti dalla Pinacoteca di Brera.

In occasione del Salone del Mobile 2018 che si sta svolgendo nella città meneghina, Palazzo Citterio riaprirà dopo quarant’anni dal 18 al 20 aprile, dalle 17,30 alle 20 (con ingresso da via Brera 12/14 e via Gabba) per offrire un antipasto di quello che potrà offrire a partire dal 2019, quando sarà affidato alla Pinacoteca. Nel 1972 Palazzo Citterio fu comperato dallo Stato, su proposta del soprintendente Gisberto Martelli e fu pensato da come aggiunta per la Pinacoteca di Brera, per farne un museo moderno e dotato di servizi adeguati, con spazi per opere del Novecento che si contava di acquisire. In proposito, Antonella Ranaldi, soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Milano, ha dichiarato: