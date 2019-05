L'ennesimo vortice di bassa pressione di questo mese di maggio sta portando maltempo diffuso su tutto il Belpaese. Un contesto meteorologico che si ripete ormai da parecchie settimane. E anche questi ultimi giorni della settimana saranno, come stiamo già vedendo, nuvolosi, piovosi e abbastanza freddi specialmente nelle regioni del Centro-nord a causa della perturbazione numero 7 del mese che nelle ultime ore ha dato luogo ad un nuovo deciso peggioramento del tempo. Anche a Meridione il cielo sarà molto nuvoloso per quanto probabilmente ci saranno meno piogge. Instabilità che resterà protagonista anche all’inizio della nuova settimana con l’alta pressione ancora latitante da nostro Paese; tuttavia è atteso un generale rialzo termico.

Le previsioni per la prossima settimana

Lunedì il vortice di bassa pressione sarà ancora presente su molte regioni. Per cui la pioggia e i temporali rischiano di farla da padrone su molte zone del Nord e del Centro Italia, mentre il Sud si godrà maggiori schiarite in un contesto climatico decisamente più caldo. Come spiegano gli esperti de ILMeteo.it da Martedì 21 “l'atmosfera riuscirà a trovare un attimo di tranquillità in più rispetto al perturbato weekend e si apprezzeranno momenti più soleggiati anche al Centro Nord con temperature ovviamente in generale ripresa”. Tuttavia, già da Mercoledì 22, quella la ritrovata stabilità atmosferica, “sarà minacciata da un aumento dei temporali pomeridiani che si svilupperanno soprattutto sul Nord Est e gran parte della catena appenninica, da Nord a Sud”. Giovedì 23 il tempo dovrebbe finalmente migliorare grazie ad una breve visita dell'Anticiclone africano che porterà “un fugace fase di bel tempo e di caldo moderato sull'area tirrenica e su parte del Nord mentre continueranno a scoppiare dei temporali pomeridiani sulla dorsale appenninica del Centro Sud con qualche parziale sconfinamento alle adiacenti aree pianeggianti”.