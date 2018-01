La situazione atmosferica per il secondo weekend del mese di gennaio 2018 è destinata a subire un importante cambiamento. Secondo quanto spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, dal bordo orientale dall'anticiclone russo scenderanno correnti via via più fredde che in queste ore raggiungeranno l'Italia. Nel contempo, la bassa pressione che ha interessato il Sud Italia si allontanerà velocemente verso la Grecia. Nei dettagli, nel corso del weekend avremo ancora qualche pioggia nelle regioni meridionali. In particolare oggi, sabato 13 gennaio, sono attese al mattino piogge deboli sul Molise, qualche temporale in Puglia, e piogge anche su Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Entro la serata il tempo tenderà a migliorare. Sul resto della penisola previsto tempo asciutto e spesso soleggiato. Domani, domenica 14 gennaio, farà più freddo soprattutto al Nord e il tempo risulterà spesso nuvoloso su gran parte delle regioni. Le precipitazioni comunque risulteranno scarse o molto deboli, e più probabili sulle regioni centrali dove la neve cadrà sopra i 1000 metri circa. In generale in questi giorni le temperature sono in graduale diminuzione, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per la prossima settimana – Archiviato il weekend, secondo gli esperti meteo ci attende una settimana durante la quale una forte perturbazione atlantica raggiungerà tutte le regioni. All’inizio della prossima settimana, nei dettagli, saranno più probabili precipitazioni tra Lazio, Molise e Campania, poi anche sugli Appennini, alta Toscana, basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Maltempo sulle Alpi più settentrionali con nevicate a quote sotto i 1000 metri. Tra il 18 e il 19 gennaio splenderà il sole su gran parte della penisola mentre nei giorni successivi un’intensa perturbazione atlantica raggiungerà dapprima il Nord, poi il Centro e infine anche il Sud.