Venti, neve e mare agitato protagonisti di questi primi giorni del nuovo anno. Il 2018 è iniziato all’insegna del maltempo in gran parte della penisola e presto arriverà la prima tempesta del nuovo anno. Sarà quella dell’Epifania, attesa per il 6 gennaio, già nota come la “Tempesta della Befana”. Intanto, tra oggi e domani, i protagonisti maggiori saranno proprio i venti che faranno irruzione sulla penisola. Il Maestrale è già presente, ma in alcuni settori continuerà a soffiare, come sul mar Adriatico. Ponente e Libeccio interesseranno mar Ligure, di Sardegna, e Tirreno. Su questi settori soffieranno molto forti con raffiche fino a 90/100 km/h. Molto agitati anche i mari, in particolare mar Ligure, Tirreno, mar di Sardegna, canale di Sicilia, sono agitati o localmente molto agitati. E per il 6 gennaio, insieme alla calza della Befana, arriverà anche la neve e il freddo.

Si sta per avvicinare la tempesta della Befana – Dopo la breve rimonta anticiclonica di questi giorni, infatti, si sta avvicinando la tempesta della Befana. Il flusso perturbato Nord Atlantico, collegato a una vivace e sempre attiva depressione d'Islanda, scenderà nuovamente di latitudine raggiungendo la Spagna e, dalla penisola iberica, richiamerà venti caldi africani che trasporteranno verso l'Italia un intenso fronte perturbato, foriero di precipitazioni anche forti. È quanto prevedono gli esperti del sito ilmeteo.it. Il giorno della “Befana Storm” è proprio il 6 gennaio, quando avremo in particolare tempo in peggioramento su Piemonte, Liguria, Alpi e Prealpi tutte. Precipitazioni intense sono previste al Nord-Ovest, anche con locali nubifragi, soprattutto sulla Liguria. Molta neve caderà sui settori alpini, inizialmente sopra i 700-900 metri e poi quota in rialzo. Neve anche sulle Prealpi sopra i 1.200-1.300 metri. Entro la serata di sabato il tempo peggiorerà anche sulla Sardegna e alta Toscana con temporali. Per quanto riguarda le temperature, sono in graduale aumento su tutte le Regioni, con valori massimi decisamente miti al Centro Sud.