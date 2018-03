La perturbazione che imperversa sull’Italia, già la sesta dall’inizio del mese, oggi porterà un pesante peggioramento a Nord e sul lato tirrenico del Centro. Piogge anche abbondanti soprattutto tra il settore ligure, l’Appennino settentrionale e la fascia prealpina e pedemontana tra Lombardia, Veneto e Friuli. Situazione diametralmente opposta a Sud dove i venti di Scirocco favoriranno una temporanea salita della temperature al Centrosud verso valori ben sopra la norma. Avremo quindi una breve parentesi di caldo fuori stagione con picchi prossimi a 25 gradi sulla Sicilia.

Allerta meteo per domenica 11 – Per la giornata di oggi, domenica 11 marzo, la Protezione Civile ha diramato un‘allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico su Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale, Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca. Allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico su Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia. Allerta gialla per rischio idraulico su Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Nodoidraulico di Milano, Pianura centrale Toscana: Mugello-Val di Sieve. Ordinaria criticità per rischio temporali su Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Appennino pavese. Umbria: Medio Tevere, Chiani – Paglia, Alto Tevere, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino.

Previsioni meteo per lunedì – Tempo nuvoloso e variabile con le schiarite più frequenti e durature sul settore ionico. Sul versante tirrenico e in Sardegna, al mattino anche in Liguria, il tempo sarà ancora instabile e saranno possibili piogge anche a carattere temporalesco. Rovesci possibili anche in Lombardia, al Nordest e sul medio Adriatico. I venti di Scirocco saranno sostituiti da venti più freschi, da ovest o sud-ovest, particolarmente intensi sulle Isole e sul mar Tirreno. Le temperature dovrebbe calare, in modo più sensibile al Centro-Sud, con valori che gradualmente si riporteranno in linea con le medie stagionali.