Se il vecchio anno ci ha lasciato con una improvvisa sferzata di maltempo al centro sud, l'anno appena arrivato si apre dal punto di vista meteorologico con una ondata di freddo polare che investirà l'Italia per tutta la prima settimana di gennaio, portando un brusco calo termico e neve anche in pianura e lungo alcune coste. Tutta colpa di un fronte di aria gelida di natura artica che si affaccerà sull’Italia dalla Porta della Bora a partire dal 2 gennaio per espandersi poi nel corso della settimana prima sul settore adriatico e poi su tutta la Penisola. Il tutto sarà accompagnato da forti venti che accentueranno la sensazione di freddo. Come conseguenza avremo temperature che nelle regioni centro-meridionali arriveranno anche 10 gradi sotto la medie stagionale.

Per la giornata di martedì le previsioni meteo indicano già un primo calo delle temperature anche se il tempo sarà generalmente bello a parte le ultime residue precipitazioni sul nord-est della Calabria e sul nord della Sicilia. La nuvolosità che aveva caratterizzano le regioni centro meridionali adriatiche nei giorni scorsi infatti sarà in rapido dissolvimento nel corso della giornata mentre si conferma la prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nel resto d’Italia. Al nord persistevano però foschie e nebbie sulla bassa Pianura Padana e l'Emilia.

Per mercoledì, invece, al contrario avremo al mattino prevalenza di sole è scarsa nuvolosità ma in peggioramento dal pomeriggio, a partire sempre dal medio-basso Adriatico, con le prime piogge e nevicate sparse sulle zone appenniniche. La nuova fase di maltempo e freddo infatti farà la sua comparsa tra pomeriggio e sera, portando nuvolosità variabile e neve fino a quote di pianura soprattutto a fine giornata quando il freddo si farà molto pungente grazie ai venti in rapida intensificazione. Sarà solo il preludio alle successive 48 ore quando la neve potrà cadere fin lungo le coste abruzzesi e molisane e fino a quelle pugliesi. In alcuni momenti le nevicate potranno verificarsi sotto forma di autentiche bufere proprio a causa dei forti venti gelidi.