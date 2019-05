Un maggio dalle caratteristiche molto invernali quello che è iniziato da circa una settimana. Ma la perturbazione che sta portando freddo, vento e pioggia nelle prossime ore abbandonerà il nostro Paese. Già oggi, grazie anche a una temporanea rimonta dell’alta pressione, tornerà il sole su tutte le regioni. Tuttavia, nel corso della giornata di mercoledì una nuova perturbazione atlantica (la n. 4 di maggio) riporterà precipitazioni specialmente al Nord e marginalmente in Toscana, ma in un contesto di correnti meridionali che, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, daranno origine ad un aumento delle temperature, seppur lieve. Giovedì la perturbazione scivolerà sul Centro Italia con conseguente peggioramento del tempo mentre un miglioramento è atteso a Settentrione. Venerdì si preannuncia una giornata di bel tempo da Nord a Sud, ma nel fine settimana l’ennesima perturbazione atlantica rischia di rovinare i piani per un’eventuale gita fuori porta.

Previsioni meteo per oggi martedì 7 maggio – Il tempo migliora su tutta Italia, con prevalenza di sole in tutte le regioni, salvo residui accumuli in mattinata tra la Calabria meridionale e il nord della Sicilia e un po’ di nuvole passeggere in giornata. In serata graduale aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con isolate piogge possibili sulla Liguria centrale e a ridosso delle Alpi occidentali con limite della neve intorno a 1900-2000 metri. Temperature in rialzo e clima ovunque più mite.

Previsioni meteo per mercoledì 8 maggio – Molto nuvoloso o coperto su tutto il settentrione con piogge sparse già al mattino dal Nord-Ovest in successiva estensione nel pomeriggio al Nord-Est. Limite della neve sulle Alpi intorno a 1800-2000 metri, fino a 1600-1700 metri tra alto Piemonte e Lombardia. Nuvoloso anche in Toscana con isolate piogge possibili nel nord della regione. Sul resto d’Italia sereno e inizialmente abbastanza soleggiato ma con nuvolosità variabile in intensificazione graduale a iniziare dal Centro e dalla Sardegna. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest per lo più in rialzo altrove, più sensibile in Sardegna dove si vedranno punte anche vicine ai 25 °C per effetto di un rinforzo dei venti di Scirocco che coinvolgerà anche il Tirreno occidentale e il Mar Ligure.