Saranno due giorni decisamente primaverili quelli che precederanno questo weekend di marzo per l'Italia. Con l'allontanamento verso i Balcani della perturbazione che aveva investito il Paese e la conseguente rimonta ciclonica, infatti, le condizioni meteo per giovedì e venerdì saranno in miglioramento dappertutto sulla Penisola e con il sole a farla da padrone quasi ovunque. Anche le temperature saliranno repentinamente fino a raggiungere anche i 5 gradi sopra la media del periodo, portando un clima decisamente mite. Sarà però solo uno scampolo di Primavera perché, come avvertono gli esperti de IlMeteo.it, una nuova perturbazione è dietro l'angolo e nel corso del prossimo weekend è atteso un forte peggioramento con nubifragi soprattutto al Centro Nord

Per la giornata di giovedì 8 marzo, dunque avremo tempo asciutto e soleggiato quasi ovunque e temperature miti. In mattinata potrebbero esserci ancora poche residue nubi ma in rapido dissolvimento. Le nuvole insisteranno solo in alcune zone del nord ovest con possibili brevi e locali piovaschi sulla Liguria nel corso della giornata. La stessa nuvolosità interesserà anche la Toscana e la Sardegna ma in maniera molto sparsa e senza conseguenze, soleggiato sulle altre regioni del centro. Al sud sole ovunque a parte rare nubi sulla Calabria, anche qui senza piogge.

Per la giornata di venerdì la mattino resistono le schiarite su tutta la Penisola col sole che spenderà sulla maggior parte delle regioni. Qualche nuvola a carattere sparso insisterà ancora sempre sul nord ovest, ma anche sui settori Padani, in Toscana, Sardegna e in Calabria con cielo a volte anche coperto ma gli unici fenomeni di rovescio si prevedono solo in Liguria, e comunque in maniera debole. Dalla serata la nuvolosità inizierà però a intensificarsi, preludio a fenomeni temporaleschi anche di forte intensità, soprattutto nel corso della giornata di domenica, in Liguria, Lombardia, Triveneto e Toscana.