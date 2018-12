Pioggia e neve al Centro-Sud, nebbia al Nord: sarà un Natale bagnato e imbiancato il prossimo. Secondo le previsioni meteo, infatti, è in arrivo sull'Italia una perturbazione che è stata ribattezzata la "tempesta di Natale". Dopo alcuni giorni di alta pressione, che caratterizzeranno il weekend dal 21 al 23 dicembre, con un clima piuttosto stabile e sole anche sulle Alpi e ad alta quota, la situazione tenderà a cambiare radicalmente proprio nel corso della giornata di lunedì 24 dicembre quando l'irruzione di aria più fredda da Nord e Nordest spingerà un intenso fronte perturbato verso l'Italia causando piogge forti e nevicate. Dal tardo pomeriggio alla serata della Vigilia sono previsti temporali che saranno particolarmente intensi sulle regioni adriatiche e poi si estenderanno anche al Sud, dove non è escluso che ci saranno nevicate prima ad alte quote e poi in calo fino a 600/900 metri sugli Appennini centro-meridionali.

In particolare, deboli piogge sono attese tra Alta Toscana e Liguria, sui tirrenici di Lazio, Campania e Calabria. Rovesci già dalla mattinata del 25 dicembre sono previsti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Possibilità anche di rovesci temporaleschi specie sulla Calabria.I territori settentrionali sembrano al momento esclusi da questo peggioramento, che ovviamente interesserà anche le temperature, che subiranno un brusco calo. Ma se a Natale il meteo non sarà clemente, la situazione migliorerà in vista del Capodanno: già a partire da mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, infatti, è previsto il ritorno dell'alta pressione, che porterà tempo stabile e soleggiato almeno fino al primo gennaio 2019, anche se con il rischio di nebbia sempre più consistente in Pianura Padana.