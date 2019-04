L'instabilità che ha caratterizzato i primi giorni di aprile è destinata a continuare anche nel corso di questa settimana: il bacino del Mediterraneo e l’Italia saranno interessati da una vasta area di bassa pressione che causerà un tempo variabile e a tratti anche perturbato. Possiamo al momento prevedere due fasi particolarmente piovose: una tra oggi e domani, in coincidenza del passaggio della terza perturbazione di aprile; e una tra sabato e domenica, legata ad un impulso di aria molto fredda in discesa dall'Europa nord-orientale, che potrebbe portare addirittura la neve a quote basse a ridosso delle Alpi occidentali. Le temperature si manterranno prossime alla media stagionale, anche se potranno leggermente scendere solo temporaneamente.

Oggi, mercoledì 10 aprile, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso su quasi tutta l’Italia salvo schiarite più ampie in Sicilia e sulle zone ioniche. Come spiega Meteo.it in mattinata sono attesi rovesci sparsi su Sardegna occidentale, Campania e Calabria tirrenica. Piogge isolate su Lombardia e Nordest. Nella seconda parte della giornata qualche precipitazione sulle regioni di Nordovest, rovesci o temporali sparsi su Sardegna, regioni centrali e Campania; temporali isolati nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord, sul versante tirrenico e in Sardegna.

Anche domani, giovedì 11 aprile, la bassa pressione permarrà ancora nei pressi del nostro paese spostandosi molto lentamente verso est. Il tempo resterà dunque decisamente variabile soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in Sardegna e sulla Campania. Le piogge potranno avere anche carattere temporalesco specialmente al Centro-sud. Temperature in calo al Nord, in particolare nei valori massimi.