Colpita da meningite ad appena 10 mesi, era arrivata in ospedale in gravissime condizioni tanto che i medici avevano subito dovuto ricoverarla nel reparto di Rianimazione pediatrica dove solo grazie a cure tempestive, lunghe e pesanti si è riuscito infine a salvarle la vita. Nonostante questo calvario, però, i genitori della piccola bambina non si sono convinti della necessità del vaccino e hanno deciso di non vaccinare nemmeno gli altri due figli più grandi. Come racconta Il resto del Carlino, è quanto accaduto all'ospedale Sant’Orsola di Bologna dove la piccola è stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico ed rimasta ricoverata per due mesi nel reparto pediatrico prima di poter far ritorno a casa.

"Quando la bambina è arrivata al Pronto soccorso, era in pericolo di vita, si trovava in uno stato soporoso e non riusciva più ad alimentarsi. È stato necessario l’immediato ricovero in rianimazione pediatrica, durato una settimana, dove grazie alle cure tempestive dei colleghi, si è riusciti a scongiurare il peggio. Poi l’abbiamo sottoposta a lunghe terapie in reparto e ha dovuto anche affrontare un intervento chirurgico" ha ricostruito il direttore della Pediatria d’urgenza del Sant’Orsola. Duramente questo periodo i medici hanno cercato di convincere padre e madre a sottoporre a vaccino anche gli latri due piccoli ma loro hanno rifiutato. "Hanno addotto come motivazione il fatto che un loro parente avrebbe avuto una reazione dopo una vaccinazione. Tuttavia, per noi pediatri, che abbiamo a cuore la difesa dei bambini, è una sconfitta" ha concluso il medico.

Il caso è emerso dopo quanto accaduto nei giorni scorsi sempre a Bologna dove un bimbo di due anni è morto per meningite in poche ore dopo essere stato dimesoa con una semplice terapia antinfluenzale. Anche in quel caso il piccolo non era stato vaccinato né contro il meningococco di tipo B né contro quello di tipo C. Il bimbo in realtà pare che avesse fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie, ma quelle contro il meningocco non lo sono. Secondo i medici, quella che ha colpito il bambino è una forma molto grave ma se fosse stato vaccinato avrebbe avuto sicuramente qualche possibilità in più.