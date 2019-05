in foto: In foto: Matteo Salvini.

Disordini e tensioni a Modena per l'arrivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, impegnato in un comizio elettorale. L'arrivo del vicepresidente del Consiglio leghista è stato contestato da alcuni manifestanti vicini al centro sociale Guernica, che hanno lanciato sassi e altri oggetti contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno reagito con una carica e hanno fermato una persona. Il raduno organizzato dal centro sociale non è l'unica manifestazione in protesta contro il leader del Carroccio. Infatti, è anche previsto un presidio degli anarchici in Piazza Pomposa mentre la Cgil sarà a piazza Mazzini.

L'account Facebook dello spazio sociale ha condiviso un video in cui vengono mostrate le cariche della polizia, scrivendo: "Cariche indiscriminate al presidio e tutte e tutti coloro che solidarizzano con chi non vuole Salvini in città. Cariche, manganellate e gas lacrimogeni contro i/le giovani "colpevoli/e" di essere vittima delle politiche di odio e discriminazione di Matteo Salvini".

Al presidio "democratico, antifascista e antirazzista" della Cgil sono previste numerose adesioni. In previsione di possibili disordini sono stati predisposti circa 150 agenti delle forze dell'ordine, schierati ai lati della vicina piazza Matteotti, dove è in corso il comizio di Salvini. Dal palco il ministro dell'Interno ha detto: "Venite su con le telecamere, a vedere qual'è la Modena vera, non quella di quattro zecche da centro sociale che vanno in giro a far casino". Il vicepremier ha quindi invitato i giornalisti sul palco. Dalle piazze vicine si sentono i cori di protesta dei presidi contro Salvini. "Non vi si sente, non ci sono più i compagni di una volta, hanno perso la voce al centro sociale ieri sera", ha quindi aggiunto, affermando poi "meno canne e più uovo sbattuto della nonna, che state meglio". Il ministro dell'Interno ha poi rinnovato l'attacco ai centri sociali in un tweet, in cui ha scritto: "Modena! Spettacolo! Alla faccia dei rosiconi dei centri sociali!".

La presenza massiccia delle polizia non è stato il solo accorgimento preso per la giornata, in cui le tensioni erano previste. La piazza da dove sta parlando in queste ore il vicepremier è stata transennata ed è consentito solamente un ingresso. Un'altra via del centro è stata chiusa per assicurare l'arrivo di Salvini direttamente sul luogo. Il ministro dell'Interno proviene direttamente da Fidenza e Reggio Emilia, dove ha tenuto altri comizi elettorali. Insieme a Salvini sul palco, fra altri dirigenti locali della Lega, c'era anche Stefano Prampolini, il candidato sindaco del centrodestra a Modena, e l'ex campione del mondo Luca Toni.