"Nel Def la riduzione fiscale dovrà essere sicuramente inserita", lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando nel corso della cerimonia inaugurale del Vinitaly di Verona. "Siamo per i sì, i no non aiutano niente e nessuno. Non ho mai visto nessuno decrescere ed essere felice, si tratta di un ossimoro. Noi proviamo a crescere felicemente", ha aggiunto.

E ancora: "Io lavoro, sta cosa dei selfie… vabbè. Oggi potevo essere a casa con i miei bimbi ma sono orgoglioso di essere qui come ieri ero orgoglioso di essere a Genova a visitare i cantieri del ponte Morandi. Se ci sono 10, 100 o 1000 persone che mi fermano, mi danno un suggerimento e mi stringono la mano sono ben contento. Io sto al ministero tutto il tempo necessario e poi incontro gli italiani", ha detto, alludendo allo scontro a distanza con il vicepremier Luigi Di Maio, botta e risposta che negli ultimi giorni ha occupato l'agone politico.

Salvini ha cercato di smorzare i toni, dicendo di non voler rispondere alle provocazioni lanciate dal vicepremier pentastellato, sottolineando di volersi concentrare solo sul lavoro. Quindi ha brindato in uno stand. "A cosa brinda? – gli chiedono i giornalisti – all'Europa?". E Salvini ha risposto così: "All'amore". Poi un cronista lo incalza, gli chiede se brindi alla distensione dei rapporti con Di Maio. Ma Salvini ribatte prontamente: "Con tutti". Il ministro degli Interni, rispondendo ancora alle domande dei cronisti, a proposito dell'autonomia differenziata spinge il piede sull'acceleratore: "Abbiamo lavorato come matti, i governatori hanno lavorato e il mistero Stefani ha lavorato. È ora di fare e di mettere il primo mattone perché è un passaggio storico che fa bene a tutti e non solo a Veneto, Emilia Romagna e Lombardia ma a tutta Italia. Se c'è qualcuno che ha dei dubbi se li faccia passare perché c'è nel contratto di governo".

Salvini insiste anche sulla questione dei rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche, su cui nell'ultimo Consiglio dei ministri non ha trovato ancora un accordo: "Sul rimborso ai risparmiatori truffati si è aspettato anche troppo. Io li ho incontrati, li ascolto settimanalmente. Ci sono famiglie che hanno difficoltà a pagare il mutuo, l'affitto dell'azienda, a pagare le tasse sui capannoni. Quindi è passato anche troppo tempo: i soldi ci sono abbiamo messo un miliardo e mezzo, quindi spendiamolo", ha auspicato.

A proposito dell'apertura dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture, su cui il M5S frena, il ministro degli Interni ha aggiunto: "Sono qui per omaggiare i protagonisti del mondo del vino e della sua filiera – ha detto Salvini a margine dell'evento -Sono anche qui per portare la buona notizia che la Tav Brescia-Padova si fa. Se qualcuno aveva dei dubbi, se li è tolti. A giorni si parte. Io sono uno che lavora, sono orgoglioso di essere qui".

Quindi ritorna sulla necessità di allargare la Flat Tax: "È una nostra priorità ed è nel contratto di governo. E, quindi, come noi rispettiamo e approviamo quello che c'è nel contratto e magari non è nel dna della Lega, chiediamo altrettanto rispetto sul tema fiscale agli altri".