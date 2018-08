in foto: Immagine di repertorio

Tragedia domenica pomeriggio a Martina Franca, nella provincia di Taranto. Un bambino di otto anni è morto in seguito a un incidente con una minimoto. Il bimbo – che si chiamava Giuseppe – sarebbe finito con la minimoto contro un muretto. Insieme a lui, come ricostruiscono i quotidiani locali, c’era anche il cuginetto, che è rimasto ferito. Il drammatico incidente è avvenuto in contrada Pezze Mammarelle, dove la famiglia del bambino – originaria di Villa Castelli – era andata a trascorrere la domenica in campagna con i parenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Martina Franca, che hanno posto sotto sequestro la minimoto, mentre un’ambulanza del 118 ha immediatamente trasportato il bambino all’ospedale di Francavilla Fontana.

Nulla da fare per il bambino: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente – Troppo gravi però le lesioni riportate nell’incidente: i medici non hanno potuto far nulla per salvare la vita al piccolo Giuseppe. L’altro bambino ferito è stato invece portato all’ospedale Perrino di Brindisi, ma stando a quanto si apprende fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc la comunità di Villa Castelli, paese della famiglia della giovanissima vittima. Sull’episodio sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.