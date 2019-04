in foto: Gianni Genna e Nicoletta Indelicato

È stato trovato morto il ventisettenne Gianni Genna, sparito sabato notte dopo essere stato in un locale di contrada Digerbato, a 500 metri dal luogo del ritrovamento. Il corpo del giovane panettiere è stato ritrovato dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a Marsala, con il volto tumefatto. Il corpo giaceva sotto un albero e aveva gli stessi indumenti indossati la sera della scomparsa. Sul volto sono state riscontrare ecchimosi, ma sarà l'autopsia a chiarire la causa e le circostanze della morte, anche se pare assai probabile che si tratti di omicidio. A ritrovarlo è stata una squadra di vigili del fuoco, finanzieri e un volontario, tutti attivi nella ricerche nella zona che, secondo i rsidenti era già stata ispezionata senza esito.

"Cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno fatto?" ha gridato la madre di Gianni alla vista del corpo senza vita del figlio creduto scomparso. "Bastardi, bastardi!" hanno gridato, invece,il padre e il fratello di Gianni, rivolti ai presunti responsabili della morte del ragazzo, per la quale non ci sarebbero grossi dubbi. Sul posto il sostituto procuratore di Marsala, Giulia D'Alessandro, che coordina le indagini della polizia e l'avvocato della famiglia, Luigi Pipitone, che ha commentato: "Gianni era un ragazzo non violento. Aveva qualche piccolo problema, ma era buono".

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Gli amici che sabato notte sono stati visti con lui nel locale, hanno dichiarato di essere andati via e di averlo lasciato lì, in condizioni normali. Due anni fa Genna fu arrestato dai carabinieri della stazione di Petrosino, al culmine di un inseguimento, perché trovato in possesso di 37 grammi di marijuana. L'arresto scattò dopo un inseguimento in auto. Il macabro ritrovamento giunge pochi giorni dopo quello del cadavere carbonizzato di Nicoletta Indelicato, anche lei scomparsa da Marsala dopo essere stata in un bar. Per l'omicidio di Nicoletta sono stati fermati Carmelo Bonetta, reo confesso e l'amica Margareta Buffa.