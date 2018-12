Sarà un Natale senza la Santa Messa a Filicudi, in provincia di Messina: il mare mosso, dovuto alle avverse condizioni meteo delle ultime ore, ha infatti impedito al sacerdote designato dall'arcivescovo Giovanni Accolla di raggiungere la piccola isola delle Eolie, i cui abitanti resteranno senza celebrazione eucaristica. "In mattinata – è stato il messaggio di Giovannino Rando, che è in attesa della nomina di delegato municipale – i mezzi di linea hanno viaggiato ma nel pomeriggio è stato tutto bloccato".

Siccome il prete non è potuto arrivare a Filicudi, la chiesa locale di Santo Stefano sarà l'unica in Italia dove questa notte non sarà celebrata la messa di Natale. In Sicilia le previsioni meteo per le feste non sono delle migliori: mentre sul resto d'Italia il clima si mantiene stabile tra il 24 il 25 dicembre, sull'isola sono attese piogge e rovesci, soprattutto nella parte nord orientale al confine con la Calabria.